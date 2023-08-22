У Єврокомісії знайшли тимчасову заміну віцеголові, який братиме участь у виборах у Нідерландах

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн поклала обов’язки свого заступника Франса Тіммерманса, який іде у відставку для участі у парламентських виборах у Нідерландах, іншому віцеголові Марошу Шефчовичу.

Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії, яке цитує "Європейська правда".

Шевчович відповідатиме за впровадження "Зеленого курсу" ЄС – масштабної програми кліматичної політики, покликаної до 2050 року звести до нуля викиди вуглецю держав-членів – до призначення нового єврокомісара від Нідерландів.

Голова Єврокомісії повідомила про ситуацію президентку Європарламенту та іспанське головування в Раді ЄС "із метою сприяння безперешкодному продовженню всіх поточних процесів".

Фон дер Ляєн також надіслала офіційного листа прем'єр-міністру Нідерландів Марку Рютте з проханням запропонувати нового кандидата на посаду єврокомісара з нідерландським громадянством.

У вівторок блок двох "ліво-зелених" партій Нідерландів переважною більшістю голосів обрав своїм лідером на прийдешніх парламентських виборах Франса Тіммерманса, після чого той повідомив про складання повноважень віцепрезидента Єврокомісії.

Останні чотири керівні коаліції в Нідерландах очолювала Народна партія за свободу і демократію консервативного лідера Марка Рютте. Але він і його остання чотирипартійна коаліція пішли у відставку в липні після того, як не змогли досягти згоди щодо пакета заходів зі стримування міграції.

Рютте, який найдовше перебував на посаді прем'єр-міністра Нідерландів, оголосив, що піде з політики, як тільки після виборів буде сформована нова коаліція.

Детальніше читайте у статті "ЄвроПравди": Ультраправа відставка: чому йде з політики лідер Нідерландів, який підтримав Україну.