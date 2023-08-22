Заместитель председателя Еврокомиссии уходит с должности для участия в выборах в Нидерландах

Блок Партии труда и "Зеленых левых" Нидерландов во вторник подавляющим большинством голосов избрал своим лидером на грядущих парламентских выборах заместителя председателя Европейской комиссии Франса Тиммерманса.

Об этом говорится в сообщении политсил, которое цитирует "Европейская правда".

Кандидатуру Тиммерманса как главы "лево-зеленого" блока партий поддержали почти 92% из 37 тысяч голосов. Интриги, правда, не было: кандидатура 62-летнего еврокомиссара была единственной, которую вынесли на голосование.

В комментарии Politico представитель Еврокомиссии подтвердил, что Тиммерманс в ближайшее время сложит полномочия заместителя председателя исполнительного органа ЕС.

Отметим, что еврокомиссар мог не уходить из Европейской комиссии, а взять вынужденный отпуск – как это в свое время сделала нынешняя глава МИД Болгарии Мария Габриэль на время коалиционных переговоров. Теперь же Нидерланды и ЕС должны найти Тиммермансу замену.

Франс Тиммерманс хорошо известен в родной стране. В частности, в 2012-2014 годах Тиммерманс возглавлял Министерство иностранных дел в тогдашнем правительстве премьера Марка Рютте.

Последние почти 10 лет Франс Тиммерманс провел в Брюсселе, прежде всего в сфере климатической политики. В частности, именно он был ответственен за разработку "Зеленого курса" Евросоюза, направленного на защиту окружающей среды.

Последние четыре правящие коалиции в Нидерландах возглавляла Народная партия за свободу и демократию консервативного лидера Марка Рютте. Но он и его последняя четырехпартийная коалиция ушли в отставку в июле после того, как не смогли достичь согласия по пакету мер по сдерживанию миграции.

Рютте, который дольше всех находился на посту премьер-министра Нидерландов, объявил, что что уйдет из политики, как только после выборов будет сформирована новая коалиция.

Подробнее читайте в статье "ЕвроПравды": Ультраправая отставка: почему уходит из политики лидер Нидерландов, который поддержал Украину