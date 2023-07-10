Премьер Нидерландов после отставки правительства объявил, что уйдет из политики

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пятый срок и уйдет из политики после парламентских выборов в ноябре.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Как только после выборов будет сформирован новый кабинет, я уйду из политики", – сказал Рютте в своей речи в парламенте перед дебатами об отставке правительства.

Он также подтвердил, что уходит с поста лидера партии VVD, которая была ведущей в коалиции.

Рютте занял пост премьер-министра Нидерландов в октябре 2010 года и возглавлял всего четыре правительства.

56-летний Рютте останется лидером временного правительства. Процесс формирования нового правительства после парламентских выборов в Нидерландах может занять месяцы.

Напомним, причиной отставки правительства Нидерландов стало несогласие отдельных партий коалиции с ужесточением миграционной политики, которая предусматривала бы возможный развод семей искателей убежища.

В стране, которая имеет одну из самых строгих миграционных политик, в прошлом году количество заявок на убежище выросло до более 46 тысяч и в этом году может увеличиться до более 70 тысяч.

Это увеличивает нагрузку на приюты страны, где в течение месяцев прошлого года сотни беженцев были вынуждены спать на улице с ограниченным доступом или вообще без доступа к питьевой воде и медицинской помощи.