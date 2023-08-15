В США от имени республиканцев запустили кампанию в поддержку Украины от имени республиканцев
Вторник, 15 августа 2023, 22:08
Неправительственная организация Defending Democracy Together, критически настроенная к экс-президенту США Дональду Трампу, начала кампанию с призывом к республиканским законодателям продолжать поддержку Украины.
Об этом, как пишет "Европейская правда", организация объявила на своем сайте.
Кампания Republicans for Ukraine стоимостью два миллиона долларов предусматривает трансляцию на видео с обращениями избирателей Республиканской партии, которые будут призывать членов Палаты представителей и Сената США поддержать Украину.
Рекламные ролики со свидетельствами более шести десятков сторонников республиканцев – многие из которых поддерживают партию уже несколько десятков лет – будут транслироваться на кабельном и сетевом телевидении и в YouTube до конца года, уточняется в сообщении.
В Defending Democracy Together добавляют, что будут сосредотачивать рекламные усилия на грядущих дебатах претендентов на номинацию на выборы президента, которые состоятся в Висконсине 23 августа.
"Слишком много партийных лидеров, похоже, считают, что нет никакого наказания за то, что они выступают против украинской демократии и роли Америки в поддержке борьбы за свободу", – прокомментировал представитель организации Гуннер Рамер.
Defending Democracy Together описывает себя как "адвокационную организацию, созданную консерваторами и республиканцами, которые являются сторонниками демократии на протяжении всей жизни". Организация выступала против Трампа и в поддержку избирательных прав.
Рекламная кампания происходит на фоне все большего беспокойства относительно уменьшения поддержки Украины в Республиканской партии – как в Конгрессе, так и в рамках предвыборной кампании 2024 года.
Напомним, на прошлой неделе президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с просьбой на согласие выделить до конца года еще более 22 млрд долларов на поддержку Украины. Yа этот раз утвердить средства может оказаться сложнее, чем в предыдущих случаях.