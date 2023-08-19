В Словакии арестовали руководителя разведки по резонансному делу о топ-коррупции

Руководителя Словацкой информационной службы (SIS) Михала Алача арестовали в резонансном деле о заговоре с целью сокрытия коррупционных преступлений.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", стало известно местному порталу Aktuality.

Алач вечером в пятницу давал показания в Национальном агентстве по борьбе с преступностью (криминальной полиции) Словакии (NAKA) по так называемому делу Rozuzlenie, фигуранты которого за деньги скрывали полицейские расследования.

После этого директор NAKA Любомир Данько подтвердил арест Алача.

Бывший руководитель SIS Владимир Пчолинский, который тоже является обвиняемым по делу Rozuzlenie, самостоятельно прибыл на допрос в субботу утром и перед тем сказал журналистам, что готов к возможному аресту.

Напомним, о расследовании полиция Словакии заявила в четверг. Семерым фигурантам дела Rozuzlenie объявили обвинения в создании и поддержке преступной группировки, злоупотреблении служебным положением и препятствовании правосудию.

По данным следствия, фигуранты во главе с бизнесменом Петером Кошчем за деньги, которые дал последний, добились закрытия двух коррупционных дел – против самого Кошча и его друга.

Пчолинский фигурирует в еще одном деле, которое NAKA расследует отдельно. Экс-директора SIS и руководителя Управления национальной безопасности (NBU) Словакии обвиняют в злоупотреблении властью: они якобы должны были добиться увольнения "неудобных" сотрудников NBU.

Бывший премьер Словакии и лидер левой партии Smer-SD Роберт Фицо назвал обвинения "полицейским переворотом", заявив, что дело Rozuzlenie якобы направлены против него умышленно, чтобы повредить победе на грядущих выборах в парламент.

В Словакии, как известно, 30 сентября состоятся внеочередные парламентские выборы, вызванные развалом правительственной коалиции в конце прошлого года. Роберт Фицо, чья партия Smer-SD сейчас имеет самые высокие шансы на победу, выступает против военной помощи Украине в войне с Россией.

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