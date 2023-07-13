Байден считает, что Путин не применит ядерное оружие

Президент США Джо Байден заявил об отсутствии "реальной перспективы" использования Россией ядерного оружия в войне против Украины.

Об этом Байден заявил на пресс-конференции в Хельсинки по итогам встречи с лидерами Северной Европы в четверг, сообщает корреспондент "Европейской правды".

На вопрос о возможных действиях России в контексте попытки мятежа группы Вагнера американского президента попросили прокомментировать возможность использования ядерного оружия.

"Я не думаю, что есть реальная перспектива использования Путиным ядерного оружия. Не только Запад, но и Китай и остальной мир сказали: "Не прибегайте к этому. Не делайте этого", – добавил он.

Байден также указал, что Россия продолжает попытки вмешиваться в выборы в США, а на вопрос о возможных действиях главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина ответил: "Да бог его знает, что он может сделать".

"Мы даже не знаем, где он находится и в какой ситуации. Я бы на его месте был осторожным с тем, что им, я бы тщательно изучал, что мне предлагают на обед. Если коротко: я не знаю и никто не знает", – добавил американский лидер.

Как известно, ядерное оружие стало инструментом шантажа со стороны Москвы во время полномасштабной войны против Украины. Среди прочего, Россия весной этого года договорилась о дислокации части ядерного вооружения в Беларуси.

Лидеры НАТО на саммите на этой неделе осудили ядерную риторику России и предостерегли, что любое применение Россией ядерного оружия будет иметь серьезные последствия.