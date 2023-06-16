Норвежская полиция может передать Украине списанные бронежилеты и каски

Полиция Норвегии допустила возможность бесплатной передачи Украине бронежилетов, касок и другого защитного снаряжения, которым больше не пользуется, заменив на более современное.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aftenposten.

В норвежском правительстве в пятницу сообщили, что Украина обратилась к Норвегии с просьбой передать защитное снаряжение, "и норвежская полиция теперь позволила нам пожертвовать бронежилеты и другое списанное снаряжение".

"Это важное решение, которое я поддерживаю, и ожидаю, что оно будет воплощено как можно быстрее", – заявила министр юстиции и чрезвычайных ситуаций Норвегии Эмили Мель.

По оценкам, которые ранее публиковали норвежские СМИ, ежегодно полиция страны списывает сотни бронежилетов и касок из-за завершения срока годности, после чего их уничтожают.

Если раньше любое использование этого снаряжения полиция Норвегии отрицала, объясняя это завершением заявленного срока эксплуатации, то теперь она изменила мнение и разрешила его передачу через Механизм гражданской защиты ЕС.

"Информация о сроке эксплуатации и описание снаряжения будет добавлена, чтобы украинская власть могла оценить и решить, будет ли она его использовать или нет", – добавили в правительстве Норвегии.

Ранее стало известно, что Норвегия в сотрудничестве с Данией передаст Украине тысячи артиллерийских снарядов, а также примет участие в подготовке украинских летчиков на истребителях F-16.