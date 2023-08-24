Норвегия передает Украине ракеты для систем ПВО IRIS-T

Правительство Норвегии приняло решение передать Украине зенитные ракеты для систем противовоздушной обороны IRIS-T.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении норвежского правительства.

"Норвегия будет продолжать поддерживать оборону Украины от России столько, сколько будет необходимо. Украина сейчас остро нуждается в большей военной и материальной поддержке. Они имеют большую потребность в ракетах и боеприпасах для противовоздушной обороны. И здесь Норвегия поддерживает вас всем, чем может", – заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

В норвежском правительстве отмечают, что противовоздушная оборона имеет решающее значение для способности Украины защищать как гражданское население, так и прифронтовую инфраструктуру и военные подразделения от любых видов воздушных атак со стороны России.

Поддержка противовоздушной обороны является самым высоким приоритетом для Украины с начала войны. Западная и норвежская поддержка в сфере противовоздушной обороны была решающей в предотвращении установления Россией контроля над воздушным пространством и, таким образом, помогла избежать больших страданий гражданского населения и военных потерь.

"В прошлом Украина получала значительную помощь от западных стран в сфере противовоздушной обороны, но потребность в ней остается огромной. Норвегия будет продолжать поддерживать Украину в ее борьбе за защиту от российских войск. Поэтому сейчас мы передадим зенитные ракеты. Это одно из крупнейших на сегодня норвежских пожертвований Украине в виде военной помощи", – сказав премьер-министр.

Отмечается, что ракеты можно будет запускать с пусковых установок, которые раньше решила передать Швеция.

Для Вооруженных сил Норвегии при этом будут закуплены ракеты, соответствующие подаренным ракетам.

Ранее Норвегия уже внесла свой вклад в ПВО Украины, передав системы противовоздушной обороны NASAMS и Mistral.

В четверг также стало известно, что Норвегия решила передать Украину истребители F-16.

Напомним, Дания, а также Нидерланды в выходные объявили о решении передать Киеву эти самолеты после завершения обучения.