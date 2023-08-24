СМИ узнали, когда США могут начать обучение украинцев на F-16

Пентагон планирует начать подготовку украинских летчиков на истребителях F-16 в США уже в сентябре.

Об этом The New York Times узнала от неназванного американского чиновника, пишет "Европейская правда".

По данным газеты, США изменили подход и решили присоединиться к обучению летчиков из Украины, как только украинская сторона их отберет – хотя ранее планировалось, что обучение будет проходить только в Европе.

Летчики сначала пройдут подготовку по английскому языку в Техасе, а затем начнут многомесячную летную подготовку в Аризоне. Пока не известно, какие именно украинские летчики будут учиться в США на F-16 – те, кто сначала должен был ехать в Европу, или дополнительная группа.

Ожидается, что решение об обучении могут объявить вечером в четверг по случаю Дня независимости Украины.

Ранее сообщалось, что США будут обучать украинских пилотов на истребителях F-16, если европейские страны будут отставать от составленного ими графика или если количество летчиков значительно увеличится.

Как известно, украинские летчики уже начали обучение на истребителях F-16 в Дании. Также стало известно, что к обучению украинцев на F-16 присоединятся Греция и Португалия.

Дания, Нидерланды и Норвегия объявили о решении передать Киеву эти самолеты после завершения обучения.