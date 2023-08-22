В США рассказали, при каких условиях присоединятся к обучению украинцев на F-16

Соединенные Штаты будут обучать украинских пилотов на истребителях F-16, если европейские страны будут отставать от составленного ими графика или если количество летчиков значительно увеличится.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.

По словам представительницы Минобороны США, Вашингтон готов принять участие в обучении украинских пилотов, "если возможности Европы будут исчерпаны".

"Если Дания и Нидерланды берут на себя инициативу по подготовке, и если у них просто нет возможности... подготовить столько пилотов, сколько Украина хочет или планирует отправить, тогда мы... поможем подготовить их у себя в стране", – уточнила Сингх.

Она добавила, что украинским пилотам нужно будет пройти "значительную англоязычную подготовку", чтобы быть готовыми к полетам на F-16, а это займет определенное время, тогда как общее количество пилотов, которые будут нуждаться в подготовке, определит Киев.

"Это будет Украина, и я думаю, что она все еще подсчитывает, сколько пилотов у них есть, которых можно будет обучить. У меня еще нет этих цифр", – резюмировала Сингх.

Накануне высокий представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель допустил, что Брюссель примет решение о частичной компенсации расходов государств-членов, которые решили передать Украине истребители F-16.

Как известно, украинские летчики уже начали обучение на истребителях F-16 в Дании. Дания, а также Нидерланды в выходные объявили о решении передать Киеву эти самолеты после завершения обучения.

В середине июля 11 стран-партнеров вместе с Украиной подписали меморандум, который определяет условия обучения украинских пилотов на истребителях F-16.