Норвегия подтвердила, что передаст Украине F-16

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре во время пребывания в Киеве в четверг подтвердил планы страны передать определенное количество истребителей F-16.

Об этом пишет "Европейская правда".

"Норвегия поддерживает Украину в ее усилиях по созданию современной системы противовоздушной обороны. Это важно и необходимо. Мы уже решили обучать украинских пилотов истребителей и летом объявили, что предоставим два норвежских истребителя F-16 для тренировок", – заявил норвежский премьер на пресс-конференции в Киеве.

"Мы планируем передать Украине норвежские истребители F-16 и предоставим дальнейшую информацию о передаче, количестве и сроках поставки в надлежащее время", – добавил он.

По данным норвежского общественного вещателя NRK, речь может идти о пяти-десяти самолетах.

Глава правительства Норвегии подчеркнул, что Осло будет передавать F-16 в тесном сотрудничестве с союзниками – в частности, Данией и Нидерландами, которые ранее объявили о таком шаге.

Напомним, Дания, а также Нидерланды в выходные объявили о решении передать Киеву эти самолеты после завершения обучения.

Как известно, украинские летчики уже начали обучение на истребителях F-16 в Дании. Также стало известно, что к обучению украинцев на F-16 присоединятся Греция и Португалия.