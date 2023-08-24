Глава МИД Нидерландов может стать еврокомиссаром

После отставки Франса Тиммерманса с должности вице-президента Европейской комиссии правительство Нидерландов, по чьей квоте он был назначен, назначит министра иностранных дел Вопке Хустры ему на замену.

Такое стало известно изданию Politico от "двух людей, знакомых с ходом мыслей правительства" Нидерландов, позже информацию подтвердил представитель нидерландского премьера Марка Рютте, пишет "Европейская правда".

Ожидается, что правительство Нидерландов окончательно утвердит кандидатуру Хукстры на должность еврокомиссара на заседании в пятницу. Далее ее еще должна рассмотреть Еврокомиссия.

"Я провел широкие консультации со всеми группами в кабинете министров и с президентом Европейской комиссии. Таким образом, я решил выдвинуть Вопке Хукстру кандидатом на должность комиссара Европейской комиссии", – цитируют представителя Рютте СМИ.

Ожидается, что кандидатура Хукстры – представителя консервативной Европейской народной партии – вызовет споры в Брюсселе. Франс Тиммерманс отвечал за климатическую политику ЕС, к которой консерваторы традиционно относятся скептически.

Во вторник блок двух "лево-зеленых" партий Нидерландов подавляющим большинством голосов избрал своим лидером на грядущих парламентских выборах Франса Тиммерманса, после чего тот сообщил о сложении полномочий вице-президента Еврокомиссии.

Выборы в Нидерландах состоятся 22 ноября – после того, как в правительственной коалиции не смогли достичь согласия по пакету мер по сдерживанию миграции.