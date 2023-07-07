Коалиционное правительство Нидерландов распалось из-за споров по миграции - СМИ

Правительство Нидерландов во главе с премьер-министром Марком Рютте в пятницу распалось после того, как партии коалиции не смогли договориться об ограничениях по миграции.

Об этом стало известно ведущему нидерландскому информагентству ANP, сообщает "Европейская правда".

В течение последних недель коалиция в Нидерландах вела переговоры о решении миграционного кризиса, поскольку для прибывших не хватало мест. Страна имеет едва ли не самое строгое антимиграционное законодательство в ЕС.

Партия Рютте – VVD – предложила создать двухуровневую систему, при которой, среди прочего, люди под угрозой преследования на родине имели бы больше прав на получение убежища, чем те, кто бежит из зоны боевых действий.

Наименьшая партия коалиции – либеральный "Христианский союз" – неожиданно выступил против планов VVD, которые предусматривали возможный развод членов семей (партия Рютте предлагала ограничить количество разрешений въезда в страну беженцам с целью воссоединения семьи).

В конце концов на этой неделе Рютте поставил ультиматум: либо правительство до летних каникул достигает договоренности по миграции, либо его партия VVD уходит из коалиции. Договоренности до пятницы так и не было достигнуто и Рютте, как ожидается, должен объявить об отставке правительства.

Формально об отставке правительства премьер Нидерландов должен объявить королю, но тот, отмечает NOS, сейчас находится в отпуске. Поэтому пока до конца не понятно, как именно состоится процедура отставки главы правительства.

Вероятно, действующее правительство продолжит работать до проведения внеочередных парламентских выборов.

Марк Рютте возглавлял четыре правительства в Нидерландах, последнее просуществовало с января 2022 года, то есть полтора года.