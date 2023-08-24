Голова МЗС Нідерландів може стати єврокомісаром

Після відставки Франса Тіммерманса з посади віцепрезидента Європейської комісії уряд Нідерландів, за чиєю квотою він був призначений, призначить міністра закордонних справ Вопке Хустри йому на заміну.

Таке стало відомо виданню Politico від "двох людей, знайомих із ходом думок уряду" Нідерландів, пізніше інформацію підтвердив речник нідерландського прем’єра Марка Рютте, пише "Європейська правда".

Очікується, що уряд Нідерландів остаточно затвердить кандидатуру Хукстри на посаду єврокомісара на засіданні у п'ятницю. Далі її ще має розглянути Єврокомісія.

"Я провів широкі консультації з усіма групами в кабінеті міністрів і з президенткою Європейської комісії. Таким чином, я вирішив висунути Вопке Хукстру кандидатом на посаду комісара Європейської комісії", – цитують речника Рютте ЗМІ.

Очікується, що кандидатура Хукстри – представника консервативної Європейської народної партії – викличе суперечки у Брюсселі. Франс Тіммерманс відповідав за кліматичну політику ЄС, до якої консерватори традиційно ставляться скептично.

У вівторок блок двох "ліво-зелених" партій Нідерландів переважною більшістю голосів обрав своїм лідером на прийдешніх парламентських виборах Франса Тіммерманса, після чого той повідомив про складання повноважень віцепрезидента Єврокомісії.

Вибори в Нідерландах відбудуться 22 листопада – після того, як в урядовій коаліції не змогли досягти згоди щодо пакета заходів зі стримування міграції.