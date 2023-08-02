Из судна с автомобилями у берегов Нидерландов может вытечь нефть

Грузовое судно Fremantle Highway с тысячами автомобилей на борту, которое горело в течение нескольких дней у побережья Нидерландов, не имеет повреждений ниже ватерлинии, однако есть угроза утечки нефти.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила агентству dpa пресс-секретарь нидерландского водного ведомства.

По ее словам, "больше нет видимых признаков того, что огонь все еще горит" на судне. В то же время она добавила, что еще слишком рано говорить о полной ликвидации пожара.

В то же время есть опасения, что в стальном корпусе корабля может произойти пролом из-за чрезвычайной жары в трюме, что повлечет утечку нефти. Это может привести к загрязнению экологически чувствительного Ваденского моря и его островов.

Ожидается, что судно отбуксируется в порт, где его разгрузят и вывезут опасные грузы.

По сообщению водного ведомства, ответственность за все действия судна примут японские владельцы корабля.

Ранее сообщалось, что горящий корабль дотянули на буксире до временной стоянки в 16 километрах от островов Схирмонниког и Амеланд, что возле Гронингена.

Пожар начался на судне к северу от нидерландского острова Амеланд в среду. 23 члена экипажа были эвакуированы, один человек погиб.

На борту судна было 3783 автомобиля, в том числе 498 электромобилей.

Предполагают, что пожар возник на одном из электромобилей, литий-ионные батареи которого очень трудно потушить.