Прокурор Нью-Йорка призвала признать Трампа мошенником еще до начала суда

Прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс призвала судью штата объявить еще до начала судебного процесса, что экс-президент США Дональд Трамп совершил мошенничество, подав ложные заявления банкирам и страховщикам.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

В представлении в суд в Манхэттене она заявила, что доказательства в ее гражданском деле свидетельствуют о "неоднократном и постоянном мошенническом использовании" политиком и его семейным бизнесом ложных финансовых отчетов в период 2011-2021 годов.

По ее словам, совокупный эффект от этих "многочисленных мошеннических схем, направленных на завышение стоимости активов Трампа, а следовательно, и его состояния, является потрясающим", и это "лишь верхушка гораздо большего айсберга обмана". Джеймс требует оштрафовать фигурантов на 250 миллионов долларов и наложить ряд санкций, которые фактически прекратят деятельность Trump Organization в Нью-Йорке.

Менее чем через час после подачи прокурором искового заявления адвокаты Трампа и других ответчиков подали собственный иск, чтобы закрыть дело, мотивируя это тем, что многие транзакции, которые оспаривала Джеймс, произошли слишком давно, чтобы их можно было пересматривать в суде, и что прокурор не предоставила никаких доказательств того, что остальные транзакции нанесли кому-то ущерб.

Ранее сообщалось, что суд округа Фултон штата Джорджия вызвал всех 19 фигурантов дела о вмешательстве в выборы 2020 года, включая экс-президента США Дональда Трампа, на следующую среду, 6 сентября, для объявления обвинений.

Напомним, бывший президент США Дональд Трамп на прошлой неделе прошел процедуру ареста в тюрьме округа Фултон в Атланте по более чем десятку обвинений, связанных с его попытками изменить результаты выборов 2020 года в штате Джорджия.

Трампу, который вышел под залог в 200 тысяч долларов, сделали так называемое тюремное фото (магшот) – он стал первым экс-президентом США, который прошел через эту процедуру.

Трамп сейчас является фигурантом четырех уголовных дел: двух федеральных, связанных с ненадлежащим обращением с секретными документами и штурмом Капитолия в январе 2021 года; в штате Нью-Йорк – из-за выплаты денег бывшей порноактрисе в нарушение правил финансирования политической кампании; и в штате Джорджия – по подозрению в создании "преступной организации" для вмешательства в выборы-2020.

Экс-президент не признал своей вины ни по одному делу. В то же время около половины избирателей-республиканцев утверждают, что не проголосовали бы за Трампа, если бы суд признал его виновным.

Подробнее о последнем деле в отношении Трампа читайте в материале "ЕвроПравды".