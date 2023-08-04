Опрос: Большинство республиканцев не проголосуют за Трампа, если его признают виновным

Около половины избирателей-республиканцев не проголосовали бы за бывшего президента Дональда Трампа, если бы суд признал его виновным.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса Reuters/Ipsos.

Данные опроса показали, что 45% республиканских избирателей не проголосуют за Трампа, если бы присяжные признали его виновным в совершении тяжкого преступления. Еще более 35% респондентов сказали, что проголосуют за бывшего американского президента. Остальные опрошенные затруднились ответить.

На вопрос, проголосовали ли бы они за Трампа, если бы он сейчас отбывал наказание в тюрьме, 52% респондентов ответили отрицательно, тогда как 28% проголосовали бы за него.

При этом 75% респондентов-республиканцев согласились с утверждением, что обвинения против Трампа были "политически мотивированными", 20% не согласились, а остальные затруднились с ответом.

Опрос Reuters/Ipsos проводился по всей территории США, в нем приняли участие 1005 взрослых американцев.

В начале августа Трампу огласили обвинения по делу о штурме Капитолия.

Ему выдвигают четыре пункта обвинений: заговор с целью введения в заблуждение Соединенных Штатов; заговор с целью препятствования официальному расследованию; препятствование и попытка препятствования официальному расследованию; и заговор с целью нарушения прав.

Сам Трамп утверждает, что ему может грозить до 561 года заключения по всем выдвинутым против него обвинениям.

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