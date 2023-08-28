Стало известно, когда Трампу объявят обвинения в Джорджии из-за вмешательства в выборы

Суд округа Фултон штата Джорджия вызвал всех 19 фигурантов дела о вмешательстве в выборы 2020 года, включая экс-президента США Дональда Трампа, на следующую среду, 6 сентября, для объявления обвинений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Объявление Трампу обвинений, где он, скорее всего, заявит о своей невиновности, состоится в 16:30 по Киеву. Другой фигурант дела, экс-адвокат Трампа, Руди Джулиани, заслушает обвинения вслед за ним, в 16:45 по Киеву.

Пока не понятно, явится ли Трамп или другие фигуранты в суд лично, поскольку правила позволяют проводить слушания через Zoom. Также обвиняемые могут отказаться от участия в заседании, если позволит судья.

Напомним, бывший президент США Дональд Трамп на прошлой неделе прошел процедуру ареста в тюрьме округа Фултон в Атланте по более чем десятку обвинений, связанных с его попытками изменить результаты выборов 2020 года в штате Джорджия.

Трампу, который вышел под залог в 200 тысяч долларов, сделали так называемое тюремное фото (магшот) – он стал первым экс-президентом США, который прошел через эту процедуру.

Политик в настоящее время является фигурантом четырех уголовных дел: двух федеральных, связанных с ненадлежащим обращением с секретными документами и штурмом Капитолия в январе 2021 года; в штате Нью-Йорк – из-за выплаты денег бывшей порноактрисе в нарушение правил финансирования политической кампании; и в штате Джорджия – по подозрению в создании "преступной организации" для вмешательства в выборы-2020.

Экс-президент не признал своей вины ни по одному делу. В то же время около половины избирателей-республиканцев утверждают, что не проголосовали бы за Трампа, если бы суд признал его виновным.

Подробнее о последнем деле в отношении Трампа читайте в материале "ЕвроПравды".