Трампу пожертвовали рекордные $7,1 миллиона после тюремного фото

Бывший президент США Дональд Трамп собрал 7,1 млн долларов пожертвований после своего пребывания в тюрьме в Атланте 24 августа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico со ссылкой на данные избирательного штаба экс-президента.

По информации человека, который знает сумму пожертвований, только за пятницу политик собрал 4,18 млн долларов, что стало самым высоким показателем за сутки его кампании.

Сбор средств для штаба осуществляется за счет товаров, которые Трамп продает через свой интернет-магазин. После того ареста экс-президента кампания начала продавать футболки, плакаты, наклейки на бампер и кулеры для напитков с изображением мрачного лица политика.

Эти товары имеют слоган "Never Surrender" ("Никогда не сдавайся!") и стоят от 12 до 34 долларов. Избирательный штаб Трампа также поощряет онлайн-доноров электронными письмами и текстовыми сообщениями.

В избирательном штабе бывшего президента заявили, что за последние три недели, в течение которых ему были предъявлены обвинения, Трамп собрал почти 20 млн долларов.

Трампу, который вышел под залог в 200 тысяч долларов, сделали так называемое тюремное фото (магшот) – он стал первым экс-президентом США, который прошел через эту процедуру.

Политик в настоящее время является фигурантом четырех уголовных дел: двух федеральных, связанных с ненадлежащим обращением с секретными документами и штурмом Капитолия в январе 2021 года; в штате Нью-Йорк – из-за выплаты денег бывшей порноактрисе в нарушение правил финансирования политической кампании; и в штате Джорджия – по подозрению в создании "преступной организации" для вмешательства в выборы-2020.

Экс-президент не признал своей вины ни по одному делу. В то же время около половины избирателей-республиканцев утверждают, что не проголосовали бы за Трампа, если бы суд признал его виновным.

Подробнее о последнем деле в отношении Трампа читайте в материале "ЕвроПравды".