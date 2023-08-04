Пентагон призвал не питать иллюзий в тяжелой битве Украины против РФ

Министерство обороны США предупреждает, что борьба, с которой столкнулась Украина в войне против России, не легка.

Об этом на брифинге во вторник сообщил представитель Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер, пишет "Европейская правда".

Представитель Минобороны США напомнил, что "у России было время построить оборону вдоль оккупированных ею территорий, и Украина ведет борьбу с ними", отметив, что "это будет тяжелая битва".

"И поэтому нет никаких иллюзий, что эта борьба, в которой оказалась Украина, будет легкой", – отметил Райдер.

Представитель Пентагона также выразил уверенность, что украинцы "имеют значительный боевой потенциал, и что они применят его в нужное время и в нужном месте, чтобы защитить свою страну и вернуть суверенную территорию".

Накануне Министерство обороны Соединенных Штатов зафиксировало продвижение вперед ВСУ во время контрнаступления, однако прогнозирует, что это будет тяжелая и длительная борьба.

Перед этим начальник Генерального штаба Сил обороны Эстонии Ээро Ребо выразил мнение, что украинские войска не достигли быстрого успеха в контрнаступлении из-за того, что силы на поле боя равны.

Ранее в Белом доме заявили, что украинское контрнаступление движется медленнее, чем планировалось, однако оно не замерло.