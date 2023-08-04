Пентагон закликав не плекати ілюзій у важкій битві України проти РФ

Міністерство оборони США попереджає, що боротьба, з якою зіштовхнулася Україна у війні проти Росії, не є легкою.

Про це на брифінгу у вівторок повідомив речник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер, пише "Європейська правда".

Представник Міноборони США нагадав, що "Росія мала час побудувати оборону вздовж окупованих нею територій, і Україна веде боротьбу з ними", наголосивши, що "це буде важка битва".

"І тому немає жодних ілюзій, що ця боротьба, в якій опинилася Україна, є легкою боротьбою", – зазначив Райдер.

Речник Пентагону також висловив упевненість, що українці "мають у своєму розпорядженні значний бойовий потенціал, і що вони застосують його в потрібний час і в потрібному місці, щоб захистити свою країну і повернути суверенну територію".

Напередодні Міністерство оборони Сполучених Штатів зафіксувало просування вперед ЗСУ під час контрнаступу, проте прогнозує, що це буде важка і тривала боротьба.

Перед цим начальник Генерального штабу Сил оборони Естонії Ееро Ребо висловив думку, що українські війська не досягли швидкого успіху в контрнаступі через те, що сили на полі бою рівні.

Раніше у Білому домі заявили, що український контрнаступ рухається повільніше, ніж планувалося, однак він не завмер.