Начальник Генштаба Эстонии объяснил, почему ВСУ не достигли быстрого успеха в контрнаступлении

Начальник Генерального штаба Сил обороны Эстонии Ээро Ребо считает, что украинские войска не достигли быстрого успеха в контрнаступлении из-за того, что силы на поле боя равны.

Об этом он заявил в эфире телеканала ETV, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

По словам начальника эстонского Генштаба, на этом этапе контрнаступления заметно движение больших военных соединений Украины. В то же время оккупационные силы РФ контратакуют, а также осуществляют собственные попытки наступления в направлении Кременной, что в Луганской области.

"Быстрого успеха не было, и это абсолютно понятно, потому что если посмотреть в целом, то можно сказать, что у нас равные силы на поле боя. Если посмотреть на артиллерию или на какие-то другие функции, то в чем-то одном преимущество у одной, а в чем-то другом – у другой стороны, то есть у Украины", – сказал Ребо.

Он добавил, что украинские войска сейчас пытаются достигать результатов, создавая локальное количественное, а также качественное преимущество.

По оценке Ребо, Украина пытается добиться прорыва сразу в нескольких местах.

"Это необходимо им потому, что у России... есть достаточно резервов, чтобы заблокировать одну попытку прорыва. Прорвавшись в нескольких местах, они размоют российские силы и, поскольку инициатива находится у них, вероятно, смогут легче перегруппировывать свои силы. И они будут искать это слабое место, пока не найдут. Только тогда мы сможем говорить о той фазе наступления, которую мы называем прорывом, и о развиваемом оттуда быстром успехе, которого все ожидают", – пояснил он.

Ранее в Белом доме заявили, что украинское контрнаступление движется медленнее, чем планировалось, однако оно не замерло.

Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что у Украины есть "ряд доступных возможностей" для продолжения контрнаступательных операций.

В Министерстве обороны Великобритании подчеркнули, что украинские контрнаступательные операции идут по плану, а Киев проявляет "должную осторожность", отказываясь отправлять большое количество людей и западного вооружения через российские минные поля.