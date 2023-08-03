ЕС расширил запрет на экспорт оружия и боеприпасов в Беларусь: детали новых санкций

Совет ЕС в четверг, 3 августа, принял санкции против Беларуси, которые вводятся за ее поддержку полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Европейской комиссии.

Согласно принятым мерам, будет расширен запрет на экспорт в Беларусь ряда критических товаров и технологий, которые способствуют укреплению военного и технологического потенциала Беларуси.

Также введен дополнительный запрет на экспорт огнестрельного оружия и боеприпасов, а также товаров и технологий, которые могут использоваться в авиации и космической отрасли.

Решение Совета ЕС приводит санкции против Беларуси в соответствие с санкционным режимом против России.

Напомним, послы ЕС согласовали введение новых санкций против Беларуси за ее причастность к российской захватнической войне в конце июля.

Ограничительные меры в отношении Минска из-за его участия в войне России против Украины в Брюсселе обсуждали в течение нескольких месяцев.

В то же время глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис настаивает на дальнейшем усилении санкций против Беларуси.