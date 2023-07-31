В Швеции и Дании опять сожгли Коран

В Стокгольме и Копенгагене в понедельник произошли очередные акции с сожжением Корана.

Как сообщает "Европейская правда", об этом информирует шведское The Local и Reuters.

В Копенгагене священную книгу мусульман жгли перед посольством Саудовской Аравии, тогда как в Стокгольме – перед зданием парламента.

О двух активистах в Швеции сообщают, что они иммигранты по происхождению и уже проводили такую акцию в июне. Рядом собралась небольшая контрдемонстрация с критикой их действий.

Акции прошли параллельно с тем, как лидеры 57 стран мусульманского мира проводят видеоконференцию, где обсудят, как совместно реагировать на эту ситуацию.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём заявил в понедельник, что направил письма всем участникам Организации исламского сотрудничества, где осудил проявления исламофобии и объяснил шведское законодательство о свободе собраний и выражения взглядов.

Reuters сообщает, что на ближайшее время запланированы еще несколько акций с сожжением Корана.

Напомним, в правительстве Дании и Швеции уже рассматривают возможность законодательно запретить сожжение Корана или других священных книг, но партии правого толка в обеих странах высказываются против, заявляя, что в вопросах свободы слова нельзя идти на компромиссы.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что "чрезвычайно обеспокоен" потенциальными последствиями этих акций и обсуждал ситуацию с премьером Дании.