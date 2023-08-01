В Швеции рассылали анонимные СМС с призывами отомстить за сожжение Корана

Ряд граждан Швеции в ночь на вторник получили анонимные СМС-сообщения с призывами отомстить за сожжение Корана, служба безопасности страны в курсе об этом.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

В сообщениях, которые присылали с анонимных номеров, говорится: "Те, кто осквернил Коран, должны заплатить за содеянное. Предлагаем прислать нам фото для мести этим демонам".

Там также присутствует ссылка на сайт, куда надо загружать фото, и предложение "особого вознаграждения" – не уточняется, какого именно.

Фото: SVT

В Службе безопасности Швеции заявили SVT, что знают о ситуации, но им "сложно вдаваться в подробности нашей оперативной работы". Шведская полиция в комментарии вещателю сказала, что начала расследование.

Пока неизвестно ни инициатора СМС-рассылки, ни того, сколько людей получили сообщения.

Напомним, последние две акции с сожжением священной книги мусульман состоялись в Швеции и Дании в понедельник – параллельно с тем, как лидеры 57 государств-членов Организации исламского сотрудничества обсуждали, как им реагировать на эту ситуацию.

Между Швецией и мусульманскими странами вспыхнула напряженность после нескольких протестов, связанных с публичным осквернением Корана. Остро на это реагировала Турция, тормозящая вступление Швеции в НАТО.

На выходных Дания также объявила, что изучит законные средства прекращения протестов при определенных обстоятельствах, связанных с сожжением священных текстов.