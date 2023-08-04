Дания усиливает пограничный контроль из-за сожжения Корана

Дания усилит пограничный контроль из-за недавних сожжений Корана в стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Министерство юстиции страны.

Как говорится в заявлении, Национальная полиция Дании проинформировала Министерство юстиции о том, что по рекомендации Датской службы безопасности и разведки (PET) признала необходимым с 3 августа 2023 года временно усилить меры на внутренних границах.

Ожидается, что усиленные пограничные меры будут действовать до 10 августа 2023 года. Как отмечает PET, недавние сожжения Корана повлияли на текущую картину угроз в стране.

По словам министра юстиции Петера Хуммельгора, "власти сочли необходимым на ограниченный период активизировать усилия полиции на границах Дании из соображений безопасности".

"По моему мнению, усиленные меры на границе подчеркивают серьезность ситуации. Правительство и власти очень внимательно следят за развитием событий", – резюмировал чиновник.

Ранее сообщалось, что в правительстве Дании рассматривали усиление пограничного контроля на фоне акций с сожжением Корана, о чем уже объявила Швеция.

Перед этим в правительстве Дании заявили, что изучат законные способы запретить акции с сожжением Корана или других священных книг.

Последние две акции с сожжением Корана состоялись в Швеции и Дании в понедельник – параллельно с тем, как лидеры 57 государств-членов Организации исламского сотрудничества обсуждали, как им реагировать на эту ситуацию.