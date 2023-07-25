Испания спасла лодку с 84 мигрантами, один из них погиб

Испанская морская спасательная служба вблизи острова Гран-Канария спасла лодку, в которой находились 84 мигранта из стран Африки.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует агентство Reuters.

Сообщается, что одного из мигрантов не удалось спасти, тогда как восемь – семь мужчин и одну женщину – доставили в больницу.

Спасая мигрантов, экстренные службы помогли им сойти с судна и посадили некоторых из них в тележки, а одного из пассажиров пришлось нести на носилках.

Уточняется, что лодка находилась в 15,7 км от острова Гран-Канария, а мигрантов доставили в порт города Аргинегин около 5 утра по местному времени.

Атлантический миграционный маршрут считается одним из самых смертоносных в мире. Обычно он используется мигрантами из стран Африки, расположенных к югу от пустыни Сахара, чтобы попасть в Европу.

Ранее сообщалось, что греческая береговая охрана спасла почти 100 мигрантов на лодках у побережья своей страны.

Как сообщалось, количество погибших на пути в Европу с севера Африки и Ближнего Востока за 2022 год оценивается в примерно 3800 человек, что больше всего с 2017 года.