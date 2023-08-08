Бывший топ-генерал НАТО: На Западе не торопятся с F-16 для Украины из-за страха перед РФ

Бывший Верховный командующий объединенных сил НАТО в Европе Филипп Бридлав считает, что подготовка к учениям украинских летчиков на истребителях F-16 замедляется, потому что некоторые страны боятся провоцировать Россию.

Такое мнение Бридлав высказал в комментарии "Голосу Америки", сообщает "Европейская правда".

По словам американского генерала в отставке, многие страны уже готовы начать обучение украинцев на F-16 – были разработаны предварительные планы, но "основное замедление этого процесса происходит внутри" США.

"Есть сдержанность относительно быстрых действий из-за опасений, что господин Путин может вызвать определенные важные события. Как я уже говорил много раз, ситуация с F-16 – это как раз тот случай", – считает Бридлав.

Он добавил, что в вопросе предоставления Украине истребителей, российская политика запугивания Запада показала большую эффективность.

"Сухопутные войска господина Путина подводят его на поле. Но путинская война запугивания, его война по сдерживанию Запада имеет огромный успех. И это то, над чем он (Путин. – Ред.) упорно работает. Это запугивание привело к сдерживанию, и замедлило такие вещи, как отправка F-16", – добавил экс-командующий сил НАТО в Европе.

В середине июля 11 стран-партнеров вместе с Украиной подписали меморандум, который определяет условия обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

Учения должны начаться в августе, но, по данным СМИ, США пока не одобрили финальный план обучения, поскольку европейские государства не согласовали все его подробности.

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби ранее говорил, что F-16 могут появиться у украинской армии до конца этого года.