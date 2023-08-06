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Кулеба призвал вооружить Украину F-16 после ракетной атаки России

Воскресенье, 6 августа 2023, 08:22

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на новый ракетный обстрел России.

Об этом он сообщил в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

По мнению главы внешнеполитического ведомства, Россия не остановится, пока ее не остановят.

"Международное сообщество должно сосредоточиться на обеспечении справедливого и прочного мира: вооружить Украину, в том числе F-16, чтобы закрыть небо, и реализовать украинскую "формулу мира", – убежден Кулеба.

Как сообщили в Telegram Воздушные Силы ВСУ, в первой волне атаки вечером 5-го августа РФ применила 14 крылатых ракет морского базирования "Калибр" и 3 аэробаллистические ракеты Х-47 "Кинжал". 12 из 14 "Калибров" были уничтожены противовоздушной обороной. Относительно "Кинжалов" информация не обнародуется.

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В ночь на 6 августа Россия продолжила атаковать ударными БпЛА "Shahed-136/131" с юго-восточного направления, крылатыми ракетами "Калибр" – из акватории Черного моря и крылатыми ракетами Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС из района Каспия.

Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожили все 27 ударных БпЛА "Shahed-136/131", 5 из 6 ракет "Калибр" (вторая волна) и 13 из 20 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х555.

Ранее сообщалось, что США пока не одобрили финальный план обучения украинцев на западных истребителях F-16, которые должны начаться в этом месяце, поскольку европейские государства не согласовали все его подробности.

Накануне в Саудовской Аравии началась встреча относительно будущего саммита "формулы мира", которую предложил официальный Киев.

Во встрече в Джидде, которая является уже второй встречей по саммиту "формулы мира" (после первой в Копенгагене) принимают участие советники по нацбезопасности и политические советники лидеров около 40 стран. Среди них и те, которые не входят в западный лагерь – в частности, Китай, Индия, Индонезия, Мексика, Чили, ЮАР. Участие Китая глава МИД Украины назвал "суперпрорывом".

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