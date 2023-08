Кулеба призвал вооружить Украину F-16 после ракетной атаки России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на новый ракетный обстрел России.

Об этом он сообщил в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

По мнению главы внешнеполитического ведомства, Россия не остановится, пока ее не остановят.

Russia unleashed another salvo of missiles on Ukraine this Saturday. Russia will not stop until it is stopped. The global community must focus on enforcing a just and lasting peace: arming Ukraine, including with F-16s to close the sky, and implementing Ukraine’s Peace Formula.