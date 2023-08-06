Кулеба призвал вооружить Украину F-16 после ракетной атаки России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на новый ракетный обстрел России.

Об этом он сообщил в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

По мнению главы внешнеполитического ведомства, Россия не остановится, пока ее не остановят.

Russia unleashed another salvo of missiles on Ukraine this Saturday. Russia will not stop until it is stopped. The global community must focus on enforcing a just and lasting peace: arming Ukraine, including with F-16s to close the sky, and implementing Ukraine’s Peace Formula. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 5, 2023

"Международное сообщество должно сосредоточиться на обеспечении справедливого и прочного мира: вооружить Украину, в том числе F-16, чтобы закрыть небо, и реализовать украинскую "формулу мира", – убежден Кулеба.

Как сообщили в Telegram Воздушные Силы ВСУ, в первой волне атаки вечером 5-го августа РФ применила 14 крылатых ракет морского базирования "Калибр" и 3 аэробаллистические ракеты Х-47 "Кинжал". 12 из 14 "Калибров" были уничтожены противовоздушной обороной. Относительно "Кинжалов" информация не обнародуется.

В ночь на 6 августа Россия продолжила атаковать ударными БпЛА "Shahed-136/131" с юго-восточного направления, крылатыми ракетами "Калибр" – из акватории Черного моря и крылатыми ракетами Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС из района Каспия.

Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожили все 27 ударных БпЛА "Shahed-136/131", 5 из 6 ракет "Калибр" (вторая волна) и 13 из 20 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х555.

Ранее сообщалось, что США пока не одобрили финальный план обучения украинцев на западных истребителях F-16, которые должны начаться в этом месяце, поскольку европейские государства не согласовали все его подробности.

Накануне в Саудовской Аравии началась встреча относительно будущего саммита "формулы мира", которую предложил официальный Киев.

Во встрече в Джидде, которая является уже второй встречей по саммиту "формулы мира" (после первой в Копенгагене) принимают участие советники по нацбезопасности и политические советники лидеров около 40 стран. Среди них и те, которые не входят в западный лагерь – в частности, Китай, Индия, Индонезия, Мексика, Чили, ЮАР. Участие Китая глава МИД Украины назвал "суперпрорывом".