Колишній топ-генерал НАТО: На Заході не квапляться з F-16 для України через страх перед РФ

Колишній Верховний командувач об'єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав вважає, що підготовка до навчань українських льотчиків на винищувачах F-16 уповільнюється, бо деякі країни бояться провокувати Росію.

Таку думку Брідлав висловив у коментарі "Голосу Америки", повідомляє "Європейська правда".

За словами американського генерала у відставці, багато країн уже готові почати навчання українців на F-16 – були розроблені попередні плани, але "основне уповільнення цього процесу відбувається всередині" США.

"Є стриманість щодо швидких дій через побоювання, що пан Путін може спричинити певні важливі події. Як я вже казав багато разів, ситуація з F-16 – це якраз той випадок", – вважає Брідлав.

Він додав, що в питанні надання Україні винищувачів, російська політика залякування Заходу показала неабияку ефективність.

"Сухопутні війська пана Путіна підводять його на полі. Але путінська війна залякування, його війна щодо стримування Заходу має шалений успіх. І це те, над чим він (Путін. – Ред.) наполегливо працює. Це залякування призвело до стримування, і сповільнило такі речі, як відправлення F-16", – додав екскомандувач сил НАТО в Європі.

У середині липня 11 країн-партнерів разом з Україною підписали меморандум, який визначає умови навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Навчання мають розпочатись у серпні, але, за даними ЗМІ, США поки не схвалили фінального плану навчання, оскільки європейські держави не узгодили всі його подробиці.

Координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі раніше говорив, що F-16 можуть з'явитися в української армії до кінця цього року.