Блинкен и глава МИД Болгарии обсудили помощь в сфере безопасности Украине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с министром иностранных дел Болгарии Марией Габриэль.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

Как говорится в сообщении, госсекретарь обсудил с коллегой "необходимость дальнейшей помощи Украине со стороны членов и партнеров Альянса в области безопасности".

Кроме того, рассказал Миллер, Блинкен и Габриэль говорили о необходимости "постоянных усилий по диверсификации источников энергии в сторону более чистых и безопасных поставок и технологий".

"Госсекретарь и министр иностранных дел также обсудили важность расширения ЕС для обеспечения стабильности и процветания в регионе", – резюмировал спикер.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена готовится объявить новый пакет военной помощи для Украины на 200 млн долларов.

Накануне появилась информация, что руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов совершил визит в Болгарию во главе делегации, где провел встречи с министром обороны Болгарии Тодором Тагаревым и директором болгарской Службы военной разведки бригадным генералом Венелином Веневым.

Когда именно состоялся визит, не разглашают, но в конце прошлой недели местный телеканал bTV опубликовал интервью с главой ГУР Минобороны, где тот рассказал о сотрудничестве Киева и Софии в сфере вооружений.