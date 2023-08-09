Блінкен і глава МЗС Болгарії обговорили безпекову допомогу Україні

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів переговори з міністеркою закордонних справ Болгарії Марією Габріель.

Про це, як пише "Європейська правда", поінформував речник Держдепартаменту Меттью Міллер.

Як йдеться у повідомленні, держсекретар обговорив із колегою "необхідність подальшої допомоги Україні з боку членів і партнерів Альянсу в галузі безпеки".

Крім того, розповів Міллер, Блінкен і Габріель говорили про необхідність "постійних зусиль з диверсифікації джерел енергії в бік більш чистих і безпечних поставок і технологій".

"Держсекретар і міністр закордонних справ також обговорили важливість розширення ЄС для забезпечення стабільності і процвітання в регіоні", – резюмував речник.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена готується оголосити новий пакет військової допомоги для України на 200 млн доларів.

Напередодні з'явилась інформація, що керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов здійснив візит до Болгарії на чолі делегації, де провів зустрічі з міністром оборони Болгарії Тодором Тагаревим та директором болгарської Служби військової розвідки бригадним генералом Венеліном Веневим.

Коли саме відбувся візит, не розголошують, але наприкінці минулого тижня місцевий телеканал bTV опублікував інтерв’ю з очільником ГУР Міноборони, де той розповів про співпрацю Києва та Софії у сфері озброєнь.