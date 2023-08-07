В Англии первых искателей убежища поселили на барже, несмотря на протесты

В Англии первая небольшая группа искателей убежища поселилась на борту скандально известной жилой баржи Bibby Stockholm после ряда задержек по соображениям безопасности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

До 500 мужчин в конце концов будут жить на судне в Дорсете, пока будут ждать результатов рассмотрения их заявлений о предоставлении убежища.

Некоторые правозащитные группы заявили, что размещение людей на борту баржи является "негуманным". Против такого шага выступают и местные жители.

Но министры настаивают на том, что судно безопасно и обойдется дешевле, чем использование отелей.

Bibby Stockholm является флагманом последнего правительственного плана "остановить лодки" и предотвратить опасное пересечение Ла-Манша мигрантами.

Трехэтажная баржа на 222 комнаты прибыла в порт Портленда три недели назад, зафрахтованная правительством, чтобы уменьшить расходы на размещение искателей убежища в отелях, которые, по его словам, составляют 6 миллионов фунтов стерлингов в день.

Министры планируют увеличить количество беженцев на борту до 500 человек, несмотря на предостережения относительно безопасности от Союза пожарных бригад (FBU), который выразил беспокойство из-за узких выходов и возможной переполненности.

Министерство внутренних дел заявляет, что мужчины в возрасте 18-65 лет из разных стран могут провести девять месяцев на борту баржи, которая ранее использовалась для размещения бездомных и искателей убежища в Германии и Нидерландах.

В правительстве надеются подтвердить использование других барж в ближайшие месяцы, но пока что им трудно найти порты, готовые их принять.

Однако правительство считает, что успешная схема в Дорсете поможет поощрить другие регионы присоединиться к проекту.

Напомним, в июне Апелляционный суд в Британии отменил судебное решение, которое признавало приемлемым план правительства отправлять в Руанду искателей убежища, прибывающих в Британию.

Британское правительство пообещало обжаловать решение.