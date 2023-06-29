Правительство Британии обжалует решение суда против перемещения искателей убежища в Руанду

В правительстве Великобритании планируют обжаловать судебное решение, которое признало незаконным правительственный план перемещать искателей убежища в Руанду.

Как сообщает BBC, пишет "Европейская правда", с таким заявлением выступила министр внутренних дел Суэлла Брейверман.

В заявлении глава МВД подтвердила, что правительство не собирается отказываться от идеи и подаст апелляцию на решение суда.

"Британцы хотят остановить эти лодки, и этого же хочет правительство. Я планирую двигаться дальше и я не буду отступать. Нам нужны инновационные решения, чтобы сломать бизнес-модель банд, которые занимаются контрабандой людей – из-за чего мы и начали это партнерство с Руандой", – заявила министр.

Суэлла Брейверман добавила, что удивлена решением Апелляционного суда, в котором судьи пришли к выводу, что система предоставления убежища в Руанде не дает достаточных гарантий, и готовится обжаловать решение.

Спикер премьера отметил, что в правительстве тщательно проанализируют замечания судей к плану и подумают, как можно дать дополнительные гарантии, что тех мигрантов, которых будут отправлять в Руанду, в итоге не депортируют в их родные страны.

Напомним, ранее в четверг Апелляционный суд в Британии отменил судебное решение, которое признавало приемлемым план правительства отправлять в Руанду искателей убежища, прибывающих в Британию.

Такой подход попытались внедрить еще весной 2022 года при правительстве Бориса Джонсона, надеясь сдержать новых людей, которые ищут способы попасть в Британию. Тогдашняя министр внутренних дел Прити Пател подписала соответствующее соглашение о релокации с Руандой.

В июне 2022 года уже должен был отправиться первый рейс с людьми, в отношении которых применили процедуру, но его в последний момент заблокировало промежуточное решение Европейского суда по правам человека.

Преемница Пател Суэлла Брейверман и новый премьер Риши Сунак продолжили поддерживать закон. Риши Сунак назвал "остановку лодок" через Ла-Манш одним из ключевых приоритетов.

В министерстве внутренних дел Британии посчитали, что схема с отправкой мигрантов в Руанду будет будет существенно дороже, чем если оставлять их в Британии, но все равно считают идею оправданной.