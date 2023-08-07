Польские пограничники попросили о дополнительной военной поддержке на границе

Главнокомандующий Пограничной службы Польши обратился в Министерство национальной обороны с просьбой о передислокации еще тысячи солдат на польско-белорусскую границу.

Об этом сообщил заместитель главы польского Министерства внутренних дел и администрации Мацей Вонсик, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

Просьбу объясняют нарастающим миграционным кризисом.

"Миграционное давление на белорусской границе продолжает расти", – констатировал Вонсик.

Он подчеркнул, что при поддержке спецслужб Польши и Беларуси мигранты прибывают из более чем 40 стран.

"Мы уже зафиксировали столько национальностей на польско-белорусской границе", – пояснил Вонсик.

Он добавил, что всю процедуру нелегального пересечения границы организуют и контролируют белорусские службы.

Как добавил Вонсик, в самой большой попытке пересечения границы в этом году приняли участие 93 человека, 88 из которых задержала Пограничная служба.

"Польские патрули ежедневно забрасывают камнями, петардами, бутылками, ветками (со стороны Беларуси. – Ред.). Эта агрессия огромна. Белорусская служба превратилась из службы, которая должна защищать государственную границу, в преступную организацию, которая организует нелегальную миграцию и получает от этого огромные прибыли. Там ничего не происходит без ведома и согласия Минска", – сказал командующий Пограничной службы Томаш Прага.

По его словам, нелегальные мигранты группируются на пограничных пунктах или в окрестностях, а когда белорусская сторона считает целесообразным осуществить попытку нелегального пересечения границы, этих людей подвозят непосредственно к линии границы.

На прошлой неделе польские пограничники показали, как их забрасывают петардами со стороны Беларуси.

Читайте подробно о миграционном шантаже Лукашенко, который начался еще в 2021 году, в статье "Европейской правды".