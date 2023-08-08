Польша отправит дополнительные войска на границу с Беларусью

Министр обороны Польши Мариуш Блащак удовлетворил просьбу командующего Пограничной службы страны об отправке дополнительных сил на границу с Беларусью.

Как пишет "Европейская правда", об этом Wprost сообщили в пресс-службе польского Министерства обороны.

Как отметил Блащак, ситуация на границе с Беларусью остается "динамичной", поэтому он распорядился отправить дополнительные силы для ее охраны.

"В связи с динамичной ситуацией на польско-белорусской границе и просьбой командующего Пограничной службы об усилении участия в охране границы, министр национальной обороны распорядился выполнить просьбу и отправить дополнительных военных для патрулирования польско-белорусского пограничья и участия в операции "Безопасное Подляшье", – проинформировали в польском оборонном ведомстве.

Сейчас охрану польско-белорусской границы обеспечивают около двух тысяч военнослужащих Вооруженных сил Польши.

Напомним, накануне главнокомандующий Пограничной службы Польши обратился в Министерство национальной обороны с просьбой о передислокации еще тысячи солдат на польско-белорусскую границу. Просьбу объясняют нарастающим миграционным кризисом.

На прошлой неделе польские пограничники показали, как их забрасывают петардами со стороны Беларуси.

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