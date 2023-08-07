Польша заявила о новой кампании по шантажу мигрантами со стороны Беларуси и России

Заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Вонсик в понедельник заявил, что Россия и Беларусь организуют очередную кампанию по наплыву мигрантов в Европейский Союз через польскую границу с целью дестабилизации региона.

Слова Вонсика цитирует агентство AFP, сообщает "Европейская правда".

Представитель польского МВД сказал, что ситуация хоть и "не такая хаотичная, как два года назад", но все равно вызывает беспокойство.

"Мы говорим об операции, организованной российскими и белорусскими спецслужбами, которая становится все более и более интенсивной", – пояснил он.

Руководитель Пограничной службы Польши Томаш Прага в свою очередь назвал белорусские службы "преступной группировкой, которая руководит нелегальной миграцией" и "получает с этого огромные прибыли".

По его словам, только в этом году из Беларуси в Польшу пытались въехать 19 тысяч мигрантов, из них четыре тысячи – только за июнь, тогда как за весь 2022-й их было 16 тысяч.

Напомним, с лета 2021 года режим Лукашенко организовал гибридный миграционный кризис на границах европейских соседей Беларуси, способствуя прибытию на границу людей из Африки и Ближнего Востока.

Страны Балтии и Польша считают это местью за жесткую позицию в отношении репрессий Лукашенко против белорусской оппозиции и гражданского общества.

С зимы 2021 года интенсивность таких попыток существенно снизилась, но проблема не исчезла. Также регулярно выявляют лиц, которые помогают мигрантам продолжить путешествие вглубь ЕС.

Читайте подробно о миграционном шантаже Лукашенко, который начался еще в 2021 году, в статье "Европейской правды".