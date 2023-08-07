Испанские консерваторы приблизились к формированию коалиции после снижения требований ультраправых

Консервативная Народная партия Испании считает, что может выйти из политического тупика и сформировать правительство после того, как ультраправая партия Vox намекнула, что не будет настаивать на участии в коалиции в обмен на свою поддержку.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

В воскресенье Vox заявила, что ее 33 депутата "поддержат большинство" для правого блока в нижней палате испанского парламента, чтобы остановить социалистов от заключения пактов с каталонскими и баскскими сепаратистами и создания того, что ультраправая партия назвала "правительством национального разрушения".

Генеральный координатор Народной партии Элиас Бендодо заявил, что этот жест расчистит путь для других малых партий, которые возражали против участия Vox в коалиции.

"Правила игры изменились, и поэтому партии, которые ранее занимали позиции, теперь оказались в других обстоятельствах", – сказал Бендодо.

Но заявление Бендодо было быстро опровергнуто Баскской националистической партией (PNV), которая заявила, что ее позиция не изменилась. PNV заявила, что не будет вести переговоры с Народной партией по формированию правительства с участием Vox.

Выборы в Испании в прошлом месяце закончились тупиком: ни правый, ни левый блоки не получили достаточного количества мест для формирования большинства.

Народная партия и Vox, которые во время избирательной кампании рассматривались как потенциальные партнеры по коалиции, получили вместе 170 мест в 350-местной нижней палате парламента, не дотянув до 176 депутатов, необходимых для обеспечения парламентского большинства.

Ожидается, что король Испании Фелипе VI даст Народной партии первую попытку сформировать правительство, когда парламент будет созван 17 августа.

PNV, которая имеет пять мест, ранее поддерживала Народную партию, в частности, когда в 2018 году позволила правительству меньшинства бывшего премьер-министра Мариано Рахоя принять бюджет.

Но в последние годы партия развила более тесные связи с социалистами.

Возможно, Народной партии также придется заручиться поддержкой Coalicion Canaria, которая имеет одно место в парламенте и заявила, что может поддержать любой блок, но не тот, который приведет Vox в правительство.

Социалистическая партия, которая вместе с союзником Sumar получила 152 места, также имеет путь к власти, но это потребует сложных переговоров с каталонскими сепаратистами, включая партию Junts, которая заявляет, что потребует повторного голосования по независимости в обмен на поддержку.

Напомним, решение премьер-министра Испании Педро Санчеса поехать в семейный отпуск в Марокко в то время, как будущее его коалиции еще не определено, вызвало критику как близких к нему левых, так и правых политических сил.

Как известно, на парламентских выборах в Испании, состоявшихся 23 июля, Социалистическая рабочая партия премьера (PSOE) заняла второе место, получив 121 мандат, уступив консервативной Народной партии Альберто Нуньеса Фейхоо со 137 мандатами.

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