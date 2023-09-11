Литва будет выдавать спецпаспорта белорусам, легально живущим в стране

Белорусские эмигранты в Литве, которых Минск лишил права на получение паспортов за рубежом, смогут получить специальные литовские проездные документы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило МВД Литвы, информирует AP.

Такие паспорта будут выдаваться гражданам Беларуси, которые имеют право жить в Литве, но не имеют загранпаспорта.

"Паспорт иностранца действителен более одного года, но, возможно, этот срок может быть дольше, если парламент его продлит", – сказал заместитель министра внутренних дел Литвы Арнольдас Абрамавичюс.

Получение специального документа позволит белорусам, которые легально проживают в стране, выезжать и въезжать в Литву.

По официальным данным Вильнюса, в стране сейчас проживает более 58 тысяч граждан Беларуси.

Ранее сообщалось, что Литва не собирается менять процедуры выдачи паспортов иностранца белорусам после того, как самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко запретил выдавать паспорта за рубежом.

Перед этим самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко издал указ, согласно которому белорусы, живущие за рубежом, больше не смогут получить паспорт или заменить имеющийся.

Напомним, в начале августа Объединенный переходный кабинет (ОПК) – коллективный исполнительный орган, созданный лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, представил дизайн нового национального паспорта Беларуси.

Тогда сообщали, что представители ОПК уже провели переговоры и консультации с руководством Еврокомиссии и некоторыми национальными правительствами, а эскиз паспорта представили Комитету по проездным документам Еврокомиссии.