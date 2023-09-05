Лукашенко заборонив видавати паспорти білорусам за кордоном

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко видав указ, згідно з яким білоруси, що живуть за кордоном більше не зможуть отримати паспорт чи замінити наявний.

Відповідний документ оприлюднений на сайті адміністрації Лукашенка, повідомляє "Європейська правда".

Тепер громадянам Білорусі для отримання нового паспорта необхідно звертатися до МВС за місцем останньої реєстрації.

Також згідно з указом Лукашенка, тепер диппредставництва не можуть продовжувати термін дії паспорта тих, хто перебуває за кордоном.

Біометричний паспорт білоруський громадянин, який живе за кордоном, зможе отримати тільки через МЗС або через МВС Білорусі.

Крім того, документ передбачає, що оформити угоди з майном також можна буде тільки особисто або на підставі довіреності, оформленої в Білорусі.

Нагадаємо, на початку серпня Об'єднаний перехідний кабінет (ОПК) – колективний виконавчий орган, створений лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською, представив дизайн нового національного паспорта Білорусі.

Тоді повідомлялося, що представники ОПК вже провели переговори і консультації з керівництвом Єврокомісії та деякими національними урядами, а ескіз паспорта представили Комітету з проїзних документів Єврокомісії.