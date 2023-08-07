Белорусская оппозиция анонсировала создание альтернативных паспортов

Представитель Объединенного переходного кабинета (ОПК) – коллективного исполнительного органа, созданного лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, – по международным делам Валерий Ковалевский представил дизайн нового национального паспорта Беларуси.

Как пишет "Европейская правда", Ковалевский представил его дизайн на конференции "Новая Беларусь 2023", сообщает Зеркало.

По его словам, образец документа, который будет насыщен белорусскими национальными символами, такими как герб "Пагоня" и гимн БНР "Мы выйдзем шчыльнымі радамі", уже разработала геральдическая комиссия. В нем используются белорусский и английский языки.

Фото: ОПК

Паспорт будет биометрическим и будет соответствовать всем требованиям Международной организации гражданской авиации. В ОПК заверили, что безопасность данных будут обеспечивать в строгом соответствии с законодательством ЕС.

"Паспорт не заменяет национальные визы, разрешение на проживание и работу в странах ЕС. Процесс легализации в государстве, которое признало паспорт, перестанет быть проблемой в случаях недействительности или потери старого паспорта", – заявили в ОПК.

Представители ОПК уже провели переговоры и консультации с руководством Еврокомиссии и некоторыми национальными правительствами, а эскиз паспорта представили Комитету по проездным документам Еврокомиссии.

Документ планируют выдавать с помощью ОПК через сеть паспортных центров. В странах с наибольшим числом белорусов будут принимать заявки на получение паспорта.

Ранее сообщалось, что в Литве 1164 белорусов и россиян признали угрозой национальной безопасности.

Перед этим стало известно, что количество граждан Беларуси в Литве за полгода увеличилось с 48 804 до 58 347, тогда как россиян – с 15 706 до 16 193.