Литва видаватиме спецпаспорти білорусам, які легально проживають в країні

Білоруські емігранти в Литві, яких Мінськ позбавив права на отримання паспортів за кордоном, зможуть отримати спеціальні литовські проїзні документи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило МВС Литви, інформує AP.

Такі паспорти видаватимуться громадянам Білорусі, які мають право проживати в Литві, але не мають закордонного паспорта або відповідного проїзного документа.

"Паспорт іноземця дійсний більше одного року, але, можливо, цей термін може бути довшим, якщо парламент його продовжить", – сказав заступник міністра внутрішніх справ Литви Арнольдас Абрамавічюс.

Отримання спеціального документа дозволить білорусам, які легально проживають в країні, виїжджати і в'їжджати до Литви.

За офіційними даними Вільнюса, в країні наразі проживає понад 58 тисяч громадян Білорусі.

Раніше повідомлялося, що Литва не збирається змінювати процедури видачі паспортів іноземця білорусам після того, як самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заборонив видавати паспорти за кордоном.

Перед цим самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко видав указ, згідно з яким білоруси, що живуть за кордоном, більше не зможуть отримати паспорт чи замінити наявний.

Нагадаємо, на початку серпня Об'єднаний перехідний кабінет (ОПК) – колективний виконавчий орган, створений лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською, представив дизайн нового національного паспорта Білорусі.

Тоді повідомляли, що представники ОПК вже провели переговори і консультації з керівництвом Єврокомісії та деякими національними урядами, а ескіз паспорта представили Комітету з проїзних документів Єврокомісії.