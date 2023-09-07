В Литве рассказали, как помогут белорусам после запрета Лукашенко выдавать паспорта за границей

Литва не собирается менять процедуры выдачи паспортов иностранца белорусам после того, как самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко запретил выдавать паспорта за рубежом.

Об этом "Белсату" сообщила директор Департамента миграции при МВД Литвы Эвелина Гудзинскайте, пишет "Европейская правда".

Чиновница заверила, что белорусские граждане по-прежнему могут оформлять паспорта иностранца, но для получения документа нужно обосновать, почему гражданин не может оформить паспорт на родине.

"Мы отдельно рассматриваем каждый случай белорусов, которые опасаются преследования и не могут ехать в Беларусь. Если действительно по объективным причинам белорус не может вернуться на родину, мы выдаем паспорт иностранца", – заявила Гудзинскайте.

Она также отметила, что паспорт иностранца могут получить владельцы временного или постоянного вида на жительство.

"В Литве есть все процедуры, и мы готовы к тем случаям, когда людям понадобятся паспорта для путешествий, и они не могут получить белорусский паспорт. У них будет возможность оформить паспорт иностранца в Литве", – резюмировала Гудзинскайте.

Ранее Лукашенко издал указ, согласно которому белорусы, живущие за рубежом, больше не смогут получить паспорт или заменить имеющийся.

Напомним, в начале августа Объединенный переходный кабинет (ОПК) – коллективный исполнительный орган, созданный лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, представил дизайн нового национального паспорта Беларуси.

Тогда сообщали, что представители ОПК уже провели переговоры и консультации с руководством Еврокомиссии и некоторыми национальными правительствами, а эскиз паспорта представили Комитету по проездным документам Еврокомиссии.