Зеленский решит судьбу закона о е-декларациях после консультаций со Стефанишиной

Президент Украины Владимир Зеленский определится с решением относительно принятого Верховной Радой закона об электронном декларировании после консультаций с вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной.

Об этом он сказал журналистам в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отвечая на вопрос, подпишет ли он закон или наложит вето, глава государства заявил, что попросил вице-премьера Стефанишину провести консультации.

"После них я приму решение. Их два", – сказал Зеленский.

Накануне Верховная Рада приняла в целом закон, возобновляющий электронное декларирование для должностных лиц государства и местного самоуправления, что является одним из критериев для дальнейшего движения Украины в Европейский Союз.

Впрочем, главная правка 371 об открытии реестра деклараций немедленно после принятия закона, а не через год, не набрала необходимого количества голосов.

После этого Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) сообщило о намерении обратиться к президенту с просьбой наложить вето на принятый Верховной Радой законопроект о декларировании государственных служащих.

В НАПК отметили, что принятый парламентом законопроект оставляет декларации закрытыми минимум на год. Также там есть норма, согласно которой в случае уплаты штрафа лицо, подавшее заведомо недостоверные сведения в декларации на сумму до 1,3 млн грн, не попадает в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Президент Владимир Зеленский ранее призвал Раду не медлить с принятием законов, необходимых для открытия переговоров о членстве в ЕС. Среди них в том числе и восстановление е-декларирования.

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас советовал Украине летом после промежуточной оценки по выполнению семи рекомендаций Еврокомиссии возобновить е-декларирование для чиновников.