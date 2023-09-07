Евродепутаты призвали Зеленского ветировать закон о е-декларациях

Группа депутатов Европарламента призвали Зеленского ветировать закон об электронном декларировании, который на год откладывает открытие реестра деклараций.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее совместное заявление в Twitter опубликовал депутат Европарламента от Германии, член фракции Европейской народной партии Михаэль Галер.

В своем заявлении они призвали вернуть законопроект №9534 в Верховную Раду с требованием открыть реестр, а законопроект №9587-д о привлечении к ответственности лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления ветировать в целом.

We call on the President @ZelenskyyUa to return the draft law No. 9534 to the Parliament with a demand to open the registry, and veto draft law No. 9587-d in its entirety. Read our full statement 👇 pic.twitter.com/0bOknJvsno — Michael Gahler (@gahler_michael) September 7, 2023

Евродепутаты подчеркнули, что закрытие реестра от общественности еще на год не будет способствовать доверию со стороны украинцев и международных партнеров, будет иметь значительное негативное влияние на антикоррупционную деятельность, скрывать один из ключевых инструментов общественного контроля за чиновниками, а также подрывать усилия по проведению реформ.

"Мы подтверждаем нашу особую непрерывную и всестороннюю поддержку проведению надежных антикоррупционных реформ в Украине, а также защите и продвижению прогресса и достижений в этой сфере", – говорится в письме.

Европарламентарии отметили, что готовы продолжать взаимодействие и диалог с Верховной Радой на всех уровнях, включая сотрудничество для достижения надежных антикоррупционных реформ.

Заявление подписали евродепутаты Михаэль Галер, Андрюс Кубилюс, Анджей Галицкий, Сандра Калниете и ряд других их коллег.

Ранее Зеленский заявил, что определится с решением относительно принятого Верховной Радой закона об электронном декларировании после консультаций с вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной.

Перед этим Верховная Рада приняла в целом закон, возобновляющий электронное декларирование для должностных лиц государства и местного самоуправления, что является одним из критериев для дальнейшего движения Украины в Европейский Союз.

Впрочем, главная правка 371 об открытии реестра деклараций немедленно после принятия закона, а не через год, не набрала необходимого количества голосов.

Президент Владимир Зеленский призвал Раду не затягивать с принятием законов, необходимых для открытия переговоров о членстве в ЕС. Среди этих законов в том числе и возобновление е-декларирования.

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас советовал Украине летом после промежуточной оценки по выполнению семи рекомендаций Еврокомиссии возобновить е-декларирование для чиновников.