В Братиславе подрались экс-премьер Словакии и бывший глава МВД

В словацкой столице Братиславе произошла драка между бывшим премьер-министром страны Игорем Матовичем и экс-главой МВД Робертом Калиняком.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Pravda.sk, который опубликовал видео драки.

Инцидент произошел перед зданием парламента во время пресс-конференции на тему нелегальной миграции, которую организовала партия Smer-SD.

Лидер партии OL'ANO Игорь Матович подъехал к месту пресс-конференции на машине с усилителями звука. Стычка между Матовичем и Калиняком произошла после того, как бывший министр внутренних дел хотел вырвать из рук экс-премьера микрофон.

Матович толкнул Калиняка ногой в грудь. В ответ он получил удар в лицо от другого члена партии Smer-SD.

В конфликт пришлось вмешиваться полиции. После этого Матович покинул место инцидента.

Инцидент произошел незадолго до досрочных парламентских выборов в Словакии, которые состоятся 30 сентября.

Сообщалось, что президент Словакии Зузана Чапутова обеспокоена тем, что после предстоящих парламентских выборов внешнеполитическая позиция страны может стать похожей на позицию венгерского премьера Виктора Орбана.

Подробнее читайте в статье "ЕвроПравды": Разворот Братиславы: возможно ли избежать пророссийского реванша в соседней Словакии.