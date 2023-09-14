Итальянская Лампедуза просит помощи после прибытия тысяч мигрантов

Небольшой итальянский остров Лампедуза в Средиземном море переполнен мигрантами, которые прибывают к его берегам.

Как пишет "Европейская правда", об этом в интервью итальянской радиостанции RTL 102.5 в четверг заявил мэр Филиппо Маннино, информирует Reuters.

По его словам, способность принимать мигрантов достигла точки невозврата, и остров находится в кризисе после того, как за последние 48 часов около семи тысяч человек прибыли на Лампедузу.

"Европа и итальянское государство должны немедленно вмешаться, проведя быструю операцию по поддержке и быстрому перемещению людей", – призвал Маннино.

По данным итальянского информационного агентства Agi, в четверг 387 мигрантов с девяти судов высадились на берег Лампедузы, которые, вероятно, отплыли из тунисского порта Сфакс.

Как заявляет пограничное агентство ЕС Frontex, центральное Средиземноморье остается самым активным маршрутом в ЕС в этом году: за первые восемь месяцев 2023 года национальные органы власти сообщили о почти 114 300 задержаниях. Это самый высокий показатель на этом маршруте за этот период с 2016 года.

По словам испанских властей, нестабильность в Сенегале является одним из факторов, способствующих росту количества мигрантов.

Ранее стало известно, что на итальянский остров Лампедуза в Средиземном море прибыли рекордные более пяти тысяч мигрантов за сутки.

Лампедуза – самый южный остров Италии, расположенный в 140-280 километрах от побережья Африки, что превратило его в популярный пункт назначения для мигрантов, отправляющихся в Европу через Средиземное море.

Напомним, в середине апреля Италия ввела чрезвычайное положение из-за резкого роста количества мигрантов, прибывающих через Средиземное море.

По оценкам проекта Международной организации по миграции, на пути в Европу с севера Африки и Ближнего Востока за 2022 год погибли около 3800 человек, что больше всего с 2017 года.