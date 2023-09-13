За сутки на Лампедузу прибыло рекордное количество мигрантов, пятимесячный ребенок утонул

На итальянский остров Лампедуза в Средиземном море за последние сутки прибыло более пяти тысяч мигрантов, что стало рекордным количеством.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Rai News.

Согласно официальным данным, в течение вторника к берегам острова прибыло около 110 различных плавсредств, которые доставили на территорию Италии 5112 человек.

Во время попытки нелегалов высадиться с одной из лодок произошла трагедия: в море утонул пятимесячный младенец. Его мать – несовершеннолетняя из Гвинеи, которая отплыла на лодке из города Сфакс в Тунисе вместе со своей сестрой, зятем и племянником.

Однако после полуночи поток мигрантов не прекратился: на Лампедузе зафиксировали прибытие 1290 нелегалов.

Мэр Лампедузы Филиппо Маннино заявил, что остров просто не может справиться с таким потоком мигрантов и призвал правительство принять чрезвычайные меры, в частности привлечь Министерство обороны.

Предыдущий рекорд по прибытию нелегальных мигрантов на Лампедузу зафиксировали в конце августа. Тогда на острове за сутки высадилось более двух тысяч человек.

Лампедуза – самый южный остров Италии, расположенный в 140-280 километрах от побережья Африки, что превратило его в популярный пункт назначения для мигрантов, отправляющихся в Европу через Средиземное море.

Напомним, в середине апреля Италия ввела чрезвычайное положение из-за резкого роста количества мигрантов, прибывающих через Средиземное море.

По оценкам проекта Международной организации по миграции, на пути в Европу с севера Африки и Ближнего Востока за 2022 год погибли около 3800 человек, что больше всего с 2017 года.