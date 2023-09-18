В США не могут найти "невидимый" F-35, из которого катапультировался пилот

Военные США попросили общественность помочь с поисками истребителя F-35 после инцидента, в результате которого пилот катапультировался.

Об этом говорится в сообщении объединенной базы Чарльстона, сообщает "Европейская правда".

Истребитель исчез в небе над Южной Каролиной после того, как его пилот катапультировался в воскресенье.

Пилот Корпуса морской пехоты благополучно покинул самолет F-35B Lightning II над Чарльстоном днем после "несчастного случая", сообщили военные. Поиски его пропавшего самолета теперь сосредоточены на двух озерах к северу от Чарльстона.

"Если вы владеете какой-либо информацией, которая может помочь нашим командам по поиску самолета F-35, пожалуйста, позвоните в Оперативный центр обороны базы", – говорится в сообщении военных.

Пилот прыгнул с парашютом около 14:00 по местному времени и был доставлен в местную больницу.

Исходя из местоположения и траектории пропавшего самолета, его поиск был сосредоточен на озерах Моултри и Мэрион.

По словам властей, официальные лица все еще выясняют, почему пилот катапультировался. Представитель Объединенной базы Чарльстона отметил, что самолет был переведен на автопилот перед тем, как пилот катапультировался, передает ABC News.

F-35 – один из самых совершенных истребителей в мире, известный своим острым, аэродинамическим корпусом и функциями, которые защищают самолет от обнаружения. Летательный аппарат является невидимым для радаров.

F-35 также являются одними из самых дорогих в мире. Сколько стоил самолет, исчезнувший в воскресенье, не известно.

Местная член Конгресса Нэнси Мейс бурно отреагировала на инцидент: "Как, черт возьми, вы потеряли F-35? Почему нет устройства слежения, а мы просим общественность найти самолет и сдать его?" – заявила она.

Напомним, на днях в Дании приземлились четыре истребителя F-35 американского производства – первая партия самолетов, которые заменят F-16, часть из которых передадут Украине.

Ранее сообщалось, что компания Rheinmetall планирует построить сверхсовременный завод по производству секций фюзеляжа для многоцелевого боевого самолета F-35A в городе Веце на западе Германии.