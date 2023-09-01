СМИ: в Британии будут базироваться истребители США F-35 с ядерным оружием

Новые истребители Соединенных Штатов, способные нести ядерное оружие, будут базироваться в Великобритании уже в этом году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

По информации издания, две эскадрильи F-35 A уже развернуты и вскоре прибудут на арендованную США авиабазу Королевских ВВС Лейкенхит в Англии.

Отмечается, что это малозаметные самолеты, которые предназначены для осуществления тактических ядерных бомбардировок, а также способны проводить миссии класса "воздух-воздух" и собирать разведывательные данные.

Как отмечают военные источники, переброска 54 истребителей F-35, которые заменят F-15, что сейчас находятся на авиабазе, это "значительный шаг", ведь F-15 также способны нести ядерное оружие, но являются менее совершенными.

"Это более новый, более мощный самолет, который имеет большую дальность полета и скрытность, что имеет решающее значение, если вы собираетесь использовать их для точного сброса ядерных бомб", – говорит источник.

В Министерство обороны и в ведомстве премьер-министра отказались комментировать, были ли или будут ли размещены американские ядерные боеголовки в Великобритании.

Ранее сообщалось, что компания Rheinmetall планирует построить сверхсовременный завод по производству секций фюзеляжа для многоцелевого боевого самолета F-35A в городе Веце на западе Германии.

Перед этим стало известно, что до 1 октября 2023 года Дания получит первые четыре истребителя F-35 – они будут размещены на авиабазе Скрюдструп, что в Южной Ютландии, где сейчас находятся F-16.